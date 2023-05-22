Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні

Пораненому в місті Дніпрі внаслідок російського обстрілу минулої ночі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, решта лікується амбулаторно, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Є поранені. Один із поранених - працівник ДСНС, тому що зруйновано і пошкоджено пожежну частину ДСНС у Дніпровському районі. Зараз цьому молодому чоловіку (йому 27 років) роблять операцію. Крім цього, є падіння залишків ракети та збитих дронів в Іларіонівській громаді Синельниківського району. Там пошкоджено і приватні домоволодіння, і п'ятиповерхові будинки, і там є семеро поранених, із них дві жінки зараз у лікарні, п'ятеро лікуються вдома амбулаторно", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Лукашук також підтвердив інформацію про те, що обстріл Дніпропетровської області минулої ночі за силою завданих ударів "нагадав ніч на початку повномасштабного вторгнення: тоді майже така сама або трохи більша кількість вибухів була в Дніпрі, велика кількість ракет, 20 "шахедів".

Як повідомлялося, унаслідок атаки окупантів у ніч проти понеділка вісім осіб дістали поранення, пошкоджено вантажні та легкові авто, зруйновано інфраструктуру. Сили Повітряного командування "Схід" над Дніпропетровською областю знищили 15 БПЛА і чотири крилаті ракети.