Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мирного жителя

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У результаті ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Отримав поранення цивільний", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків і господарські будівлі, у Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани і човни, у Козачій Лопані артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули і поранені домашні тварини.

Крім того, у с. Кам'янка 61-річний чоловік підірвався на невідомому боєприпасі у дворі свого будинку. Чоловіка госпіталізували.