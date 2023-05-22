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08:55 22.05.2023

Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

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Повітряні сили ЗС України повідомили про "мінус один літак" Су-35, знищено 20 ударних БПЛА і 4 крилаті ракети

Повітряні сили ЗСУ повідомили в телеграм-каналі про знищення 20 ударних БПЛА і чотирьох крилатих ракет. Крім того, вони інформують, що в територіальних водах України "отрицательный взлет" стався з російським СУ-35, обставини його "утилізації" уточнюються.

Як зазначається в повідомленні, вночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти м. Дніпро.

"Атака здійснювалася 16 ракетами різних типів і 20 ударними дронами "Shahed-136/131", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом противник випустив:

- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря;

- 5 крилатих ракет Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22м3 за різними напрямками - Азовського моря і Курської області;

- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області;

- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного і північного напрямків.

"Упродовж нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", - зазначається в повідомленні.

Крім того, Повітряні сили інформують: "Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Теги: #пс_зсу #повітряна_атака

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