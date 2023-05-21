Події

23:07 21.05.2023

Окупанти 11 разів обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено 3 будинки – ОВА

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Окупанти 11 разів обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено 3 будинки – ОВА

За цю добу неділі російські окупанти 11 разів обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, пошкоджено 3 житлові будинки, повідомила прес-служба ОВА.

"Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигінська, Глухівська громади", - говориться у повідомленні в телеграм-каналі.

По Краснопільській громаді здійснено мінометний обстріл - 2 вибухи.

Середино-Будська громада постраждала від артобстрілу – 8 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

Есманською громадою здійснено мінометний обстріл - 6 вибухів.

У Шалігінській громаді зафіксовано мінометний обстріл - 4 вибухи.

Білопільська громада постраждала від ворожого обстрілу з мінометів – 2 вибухи.

Миропільською громадою зафіксовано артилерійський обстріл - 7 вибухів. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено приватний житловий будинок.

У Глухівській громаді росіяни здійснили обстріл з міномету - 3 вибухи.

Теги: #україна #обстріли #сумська

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