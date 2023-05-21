Українські піротехніки отримали дві машини для розмінування від Канади

В Україну прибули 2 машини для розмінування від канадського уряду, українські фахівці вже проходять навчання, сказано, що машини буде поставлено до Запорізької та Донецької областей, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"За участю в саміті країн "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і подякував за надання практичної допомоги в розмінуванні України. Наразі ми отримали вже 2 машини розмінування від уряду Канади. Наші фахівці вже проходять навчання і незабаром машини вирушать у Запорізьку та Донецьку області", - цитує Крука телеграм-канал ДСНС.