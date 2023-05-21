Поява F-16 в українському небі буде історичним моментом - Зеленський на зустрічі "Великої сімки"

Поява винищувачів F-16 в українському небі буде історичним моментом для всієї архітектури безпеки в Європі та світі, сказав президент України Володимир Зеленський, під час виступу на сесії саміту "Велика сімка плюс Україна".

"Я вдячний і за рішення про тренування наших пілотів на сучасних винищувачах. Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях. Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - сказав він.

Зеленський зазначив, що постачання новітніх систем ППО в країну показало, на що здатна демократія. "Петріоти" в руках українців показали, на що здатна демократія. Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас. "Петріоти", "Айріс-Т", "Насамси", "Кроталі", "Самп-Т" – вони дають захист життя у наших містах і цим створюють глобальний бренд безпеки для демократії. Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія", - сказав він.