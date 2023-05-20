Зеленський і Сунак в Японії скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті G7

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн Групи семи президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Як повідомила пресслужба президента України, Зеленський подякував Сунаку за лідерство Сполученого Королівства в міжнародній коаліції винищувачів.

Сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, що відбувся 14 травня.

"Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі глави Української держави в саміті "Групи семи", - наголошується в повідомленні.