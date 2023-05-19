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20:56 19.05.2023

Росіяни намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку

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Росіяни намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку

Російські війська намагаються взяти під контроль Авдіївку і Мар'їнку, у Мар'їнці - просунулися в місто, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог має на меті взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку. Там зараз ідуть жорсткі бої", - написала Маляр у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Як зазначила Маляр, ворог намагається захопити Авдіївку. "Але наші бійці стійко утримують оборону і контролюють Авдіївку", - написала вона.

За даними заступниці міністра, у Мар'їнці ворог просунувся в місто, бої йшли фактично в центрі. "Але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу завдання. Зіткнувшись із потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги навколо міста - на півночі та півдні", - уточнила Маляр.

"Ворог зазнає значних втрат на цих напрямках - як у живій силі, так і в техніці, але не зупиняється", - підсумувала заступниця міністра оборони.

 

 

 

Теги: #авдіївка #марїнка #маляр

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