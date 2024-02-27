Ситуація під Авдіївкою дуже складна, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі - 3 ОШБр

Ситуація в районі Авдіївки дуже складна, активні наступальні дії ворог продовжує вести і вдень, і вночі, заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Згідно з повідомленням Жоріна в телеграм-каналі, основний напрямок, де окупанти тиснуть зараз, - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки.

"Ворог намагається закріпитися на захоплених територіях величезною кількістю піхоти. Щодо дій українських сил - і наша Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а і втілюють контратакуючі заходи", - наголосив він.