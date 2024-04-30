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11:27 30.04.2024

Просування окупантів у районі Авдіївки зупинилося - ISW

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Просування окупантів у районі Авдіївки зупинилося - ISW

Російські окупаційні війська за останні 24 години не домоглися значного просування на авдіївському напрямку після досягнення незначних тактичних успіхів на північний захід і південний захід від Авдіївки Донецької області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"ISW не побачив візуального підтвердження російських заяв про досягнення (в районі Авдіївки - ІФ-У)... Стабілізація Росією свого виступу на північний захід від Авдіївки, що триває, ставить російське командування перед вибором: або продовжувати наступ на захід до заявленої оперативної мети в Покровську, або спробувати просунутися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій з російськими зусиллями навколо Часового Яру", - ідеться у зведенні за 29 квітня.

Водночас в інституті наголошують, що послідовне надання Україні ключових західних систем відіграватиме вирішальну роль у перспективах РФ у 2024 році та в подальшому, а також у спроможності України протистояти ініціативі на всьому театрі воєнних дій, здійснювати майбутні контрнаступальні операції та звільняти свою територію від російської окупації.

 

Теги: #війна #авдіївка #isw

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