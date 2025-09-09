Інтерфакс-Україна
Події
19:28 09.09.2025

ППО 3-ої ОШБр збила понад 600 ворожих БпЛА за серпень


ППО 3-ої ОШБр збила понад 600 ворожих БпЛА за серпень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили протиповітряної оборони Третьої окремої штурмової бригади (3-ої ОШБр) знищили за серпень 609 літальних апаратів противника, серед яких 267 ударних безпілотника, та стала найефективнішою серед усіх лінійних підрозділів.

"Бригада знищила 609 літальних апаратів противника і вкотре стала найефективнішою серед усіх лінійних підрозділів. Літню кампанію завершили знищенням 267 ударних БпЛА: 225 "Молній", 8 "Lancet", 8 "Гербер" та 26 "Shahed". Мінус 20 розвідувальних: 14 "ZALA", 2 "Орлани", 2 "Скати" та 2 "Supercam". Ще 322 малогабаритних дронів теж ліквідовано", - йдеться у повідомленні підрозділу у Телеграмі.

Згідно з повідомленням, працювали бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону та взводів ЗРВ батальйонів 3-ої ОШБр.

Як повідомлялось у серпні, інженери Третьої окремої штурмової бригади (3-ої ОШБр) спільно з компанією Omnitech розробили безпілотний літальний апарат "Павук Допхіна", здатний виконувати завдання на відстані понад 50 км завдяки використанню штучного інтелекту, та вже використовують його на полі бою. Розробка перевершує іноземні аналоги за низкою технічних характеристик, її було кодифіковано для впровадження у війська за підтримки оборонного кластера Brave1.

 

Теги: #ппо #3ошбр

