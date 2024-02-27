На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове - ОСУВ "Таврія"

На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове, повідомили в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі зв'язків із громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

"На авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих населених пунктів Сєверне та Степове (до війни в цих селах на двох було менше сотні жителів). При цьому запеклі бої за Сєверне тривали ввечері і вночі. Ворог зазнав великих втрат", - ідеться в коментарі.

Зазначається, що станом на ранок 27 лютого стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Зокрема, штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях н. п. Орлівка. В ОСУВ зазначили, що бойові дії тут тривають в умовах щільного артилерійського вогню противника, мінометного обстрілу, застосування FPV-дронів з боку противника.

Також ворог учора ввечері вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Бердичі (силами до двох мотострілецьких взводів), але був відкинутий з околиць села ударами українських військ.

Загалом за минулу добу в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати росіян (убитими і пораненими) становлять 475 осіб, зокрема в Донецькій області - 407 осіб.

"За ніч і ранок, до 6:00, ворог втратив на нашому донецькому напрямку ще 120 осіб. Крім того, за цей час було взято в полон 11 російських окупантів, майже всі - саме на авдіївському напрямку", - йдеться в коментарі.