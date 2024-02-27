Події

16:12 27.02.2024

На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове - ОСУВ "Таврія"

2 хв читати
На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове - ОСУВ "Таврія"

На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове, повідомили в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у відділі зв'язків із громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

"На авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих населених пунктів Сєверне та Степове (до війни в цих селах на двох було менше сотні жителів). При цьому запеклі бої за Сєверне тривали ввечері і вночі. Ворог зазнав великих втрат", - ідеться в коментарі.

Зазначається, що станом на ранок 27 лютого стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Зокрема, штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях н. п. Орлівка. В ОСУВ зазначили, що бойові дії тут тривають в умовах щільного артилерійського вогню противника, мінометного обстрілу, застосування FPV-дронів з боку противника.

Також ворог учора ввечері вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Бердичі (силами до двох мотострілецьких взводів), але був відкинутий з околиць села ударами українських військ.

Загалом за минулу добу в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати росіян (убитими і пораненими) становлять 475 осіб, зокрема в Донецькій області - 407 осіб.

"За ніч і ранок, до 6:00, ворог втратив на нашому донецькому напрямку ще 120 осіб. Крім того, за цей час було взято в полон 11 російських окупантів, майже всі - саме на авдіївському напрямку", - йдеться в коментарі.

Теги: #війна #зсу #таврія #авдіївка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 27.02.2024
Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

Шольц: Наземних військ європейських держав або НАТО в Україні не буде

13:51 27.02.2024
Ситуація під Авдіївкою дуже складна, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі - 3 ОШБр

Ситуація під Авдіївкою дуже складна, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі - 3 ОШБр

18:35 26.02.2024
Гроші на ЗСУ: ОККО спрямувала вже 1,5 млрд грн на підтримку ЗСУ та благодійні проєкти

Гроші на ЗСУ: ОККО спрямувала вже 1,5 млрд грн на підтримку ЗСУ та благодійні проєкти

16:38 26.02.2024
Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

14:36 26.02.2024
Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

13:31 26.02.2024
Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

12:12 26.02.2024
Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

07:06 26.02.2024
Важливо, щоб якомога більше було документальних фільмів про опір України агресору - Зеленська

Важливо, щоб якомога більше було документальних фільмів про опір України агресору - Зеленська

18:41 25.02.2024
За фортифікацію відповідатимуть міністр оборони та Головком ЗСУ - Зеленський

За фортифікацію відповідатимуть міністр оборони та Головком ЗСУ - Зеленський

17:37 25.02.2024
Зеленський: Якщо ми будемо сильні зброєю, ми не програємо цю війну

Зеленський: Якщо ми будемо сильні зброєю, ми не програємо цю війну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Українські сили збили ще один ворожий Су-34 - ПС ЗСУ

Глава МВС: Двоє поліцейських загинули, четверо поранені внаслідок ворожого обстрілу на Сумщині

Уряд масштабував "єЧергу" на легкові автомобілі

Естонія протягом чотирьох років надаватиме Україні військову підтримку розміром 0,25% від свого ВВП - прем'єр Каллас

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

СБУ й Нацполіція встановили особи молодих людей, які влаштували вечірку з гаслами "кадирівців" і стріляниною з пістолета

Українські сили збили ще один ворожий Су-34 - ПС ЗСУ

Глава МВС: Двоє поліцейських загинули, четверо поранені внаслідок ворожого обстрілу на Сумщині

Столиця виділить з бюджету майже 70 мільйонів на підготовку операторів дронів - депутат Київради

Уряд масштабував "єЧергу" на легкові автомобілі

Естонія протягом чотирьох років надаватиме Україні військову підтримку розміром 0,25% від свого ВВП - прем'єр Каллас

Кабмін призначив Павлущика головою НАЗК

Литва поклала відповідальність за безпеку Сувалкського перешийка на Польщу в разі блокади її фермерами литовсько-польського кордону

Понад САD70 млн гумдопомоги надійшло українцям за два роки від канадського проєкту UHA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА