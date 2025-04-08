Інтерфакс-Україна

Події

14:43 08.04.2025

3-я ОШБр знищила половину батальйону РФ на Луганщині за добу

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3-я ОШБр знищила половину батальйону РФ на Луганщині за добу

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригали відбили штурм росіян в Луганській області, знищивши половину батальйону окупантів.

"Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції. (…) До ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого, й 1-го механізованого батів. По окупантах працювала арта, скиди та FPV підрозділів. Піхота вступила у вогневий контакт на землі", -повідомляє пресслужба 3ї ОШБр в соцмережі Х.

Відзначається, що втрати росіян за день боїв склали: 143 окупанти – вбитими, і 86 – пораненими. Противник не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.

 

Теги: #війна #3ошбр

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