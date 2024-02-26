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14:36 26.02.2024

Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

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Тарнавський: Організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян

На таврійському напрямку ворог нарощує кількість авіаударів і штурмових дій, у районі Авдіївки українські сили посилюють лінію оборони, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян і завдати їм якнайбільших втрат", - написав він у телеграм-каналі.

Тарнавський розповів, що по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчорашній день становили 447 осіб. Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою.

Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці становили 62 одиниці, не враховуючи 266 БПЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено один склад боєприпасів ворога.

"В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу - 45) і штурмових дій (72 бойових зіткнення - найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів і 83 удари дронами-камікадзе. Лише на мар'їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Поблизу Авдіївки - 25, на Запоріжжі - 6", - написав командувач.

 

Теги: #таврія #авдіївка #тарнавський

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