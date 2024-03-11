ОСУВ "Таврія": На оріхівському напрямку з'явилася нова точка спроб ворожого наступу - Времівський виступ

На оріхівському напрямку з'явилася нова точка спроб ворожого наступу - Времівський виступ, де окупанти ведуть штурми, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Можу виокремити події на оріхівському напрямку, на якому хоча порівняно і менше штурмових дій з боку противника - п'ять, це за сьогодні вранці до 18-ї години. Але при цьому, в його географії з'явилася нова точка спроб ворожого наступу, це так званий Времівський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі і сьогоднішнього ранку", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Лиховій уточнив, що Времівський виступ розташований приблизно на межі Донецької та Запорізької областей. Він також додав, що ворожий наступ імовірно пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті.