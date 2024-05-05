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11:29 05.05.2024

Росіяни просунулися на північний захід від Авдіївки після відступу ЗСУ з цього району - ISW

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Росіяни просунулися на північний захід від Авдіївки після відступу ЗСУ з цього району - ISW

Російські війська в ніч з 3 на 4 травня тактично просунулися на північний захід від Авдіївки поблизу селища Архангельське після відступу з цього району українських військ, які, імовірно, намагаються обміняти простір на час до прибуття допомоги Заходу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, західні аналітики посилаються на відеозапис, який оприлюднив російський військовий блогер, де бійці російського батальйону "Лавина" 132-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") піднімають прапор у селищі Архангельське. ISW встановила географічну прив'язку цього відеозапису до північної частини населеного пункту. Оприлюднені 4 травня додаткові геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просунулися на східній околиці Архангельського.

За оцінками ISW, захоплення окупантами цього селища також свідчить про те, що російські війська, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (обидва - на південний схід від Архангельського). На опублікованих 3 травня геолокаційних відеозаписах видно, що Збройні сили України відходять із північної частини Архангельського, а російські військові блогери стверджують, що російські війська зайшли в селище в ніч із 3 на 4 травня після відходу українських військ.

"Українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час, чекаючи на прибуття масштабної допомоги від США на фронт найближчими тижнями - це рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які можуть оточити з флангу. Російські війська, ймовірно, намагаються скористатися обмеженим часовим інтервалом до прибуття західної військової допомоги, активізуючи наступальні операції, і можуть вжити подальших тактичних кроків у цьому районі в найближчому майбутньому", - йдеться у звіті ISW.

Західні аналітики переконані, що російські війська вирішили скористатися тактичною ситуацією на північний захід від Авдіївки. На їхню думку, це розумне військове рішення, однак кінцева мета загарбників на цій ділянці фронту залишається незрозумілою.

Росіяни, ймовірно, вирішили використати район, де вони, найімовірніше, отримають тактичні переваги в найближчому майбутньому. Однак незрозуміло, чи будуть вони продовжувати рух на північ до Торецька, чи повернуться до свого попереднього фокусування на Покровську на північному заході, підкреслили в ISW.

Зазначається, що російські війська перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки приблизно дивізійну силу (переважно чотири бригади Центрального військового округу (ЦВО)) і продовжують перекидати в цей район додаткові сили.

"Українські ЗМІ нещодавно повідомили, що РФ перекинула частини 55-ї мотострілецької бригади (41-ша загальновійськова армія, ЦВО) в район Новобахмутівки на південь від селища Очеретине. Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступати на північний захід від Авдіївки, поки існуватимуть можливості для використання тактичної ситуації в цьому районі", - підсумували в ISW.

Теги: #авдіївка #isw

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