Просування російських військ на захід від Авдіївки пришвидшилося – британська розвідка

Просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося за останній тиждень, зазначають у британській розвідці й допускають можливість узяття під контроль кількох невеликих населених пунктів у цьому районі.

"За останній тиждень просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося. Російські сухопутні війська (РСВ) створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти до Очеретиного, що розташоване приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки", - йдеться у звіті, оприлюдненому в п'ятницю у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

У розвідці Міноборони Великої Британії зазначають, що відколи сухопутні війська РФ узяли під контроль Авдіївку в середині лютого 2024 року, цей район залишається одним з основних районів російських операцій.

"Попри постійні великі втрати, є велика ймовірність, що російські сухопутні війська зможуть постійно завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі й візьмуть під контроль кілька невеликих населених пунктів", - припускають у британській розвідці.