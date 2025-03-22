РФ визнає окуповані та неокуповані частини України своїми незаконно і помилково, нагадують у британській розвідці

Указ Володимира Путіна, що зобов’язав громадян України, які проживають на незаконно окупованій Росією український території виїхати або "врегулювати свій правовий статус" до 10 вересня, має на меті видворити тих із них, хто відмовляється приймати громадянство РФ, відзначається в повідомленні британської розвідки.

"Указ Путіна майже напевно має на меті змусити виїхати з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство. Путін і російське вище керівництво продовжують проводити політику русифікації на незаконно окупованій території України в рамках давніх зусиль знищення української культури, ідентичності та державності", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в соцмережі Х.

Також у британській розвідці вказують на незаконність визнання російською стороною українських територій власними.

"Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану територію України в українських областях Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, а також в Криму частиною Російської Федерації. Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, Путін підписав відповідний указ 20 березня. В Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вважає його "нікчемним актом", який " є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до набуття статусу іноземця". "Ми наголошуємо, що ці системні депортації і переслідування - це частина російської політики геноциду проти українського народу", - заявили в МЗС.

Натомість спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав найбільшою проблемою в урегулюванні розпочатої РФ проти України війни Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" та готовність визнати їх російськими.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Україна не піде на визнання окупованих територій російськими, включно із Кримом.