Розвідка Британії: Росія намагається оточити Покровськ, мета - перерізати логістику ЗСУ

Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ на Донеччині, ключовий український логістичний вузол, який підтримує операції на Донбасі, повідомляється в огляді розвідки Міноборони Великої Британії та Північної Ірландії.

"Протягом останнього тижня російські сили досягли поступових успіхів на північний схід від Покровська, намагаючись обійти і перерізати логістичні маршрути і наземні лінії зв’язку. Вони просунулися на захід поблизу автомагістралі H-32, зокрема у напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х у суботу.

За даними розвідки, російські війська також захопили територію на південь від автомагістралі, просуваючись поблизу Миролюбівки.

"Згідно з повідомленнями відкритих джерел від 22 липня 2025 року, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути у південну частину Покровська, після чого українські війська проводили операції з очищення території", – йдеться в огляді.

Як вважають експерти розвідки, Покровськ, ймовірно, був пріоритетним напрямком для Росії з моменту захоплення нею Авдіївки в лютому 2024 року. Російські зусилля проти укріпленого міста привели до великих втрат з боку РФ, наголосили спеціалісти.

В ОСУВ "Хортиця" в кінці липня зазначали, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ змінилася: "якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу".