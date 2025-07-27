Інтерфакс-Україна
Події
15:05 27.07.2025

Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"

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Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ мала певне просування на ділянці російсько-українського фронту в Донецькій області між містами Костянтинівка та Покровськ, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх", - розповів Трегубов в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, напрямок Покровська — ключовий вектор російського наступу та ділянка фронту, де окупанти зосередили найбільше сил з метою спробувати обійти оборону міста зі сходу та взяти його в напівоточення.

"Але в цілому штурм міста не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста ось так в лоб. Незважаючи на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них все одно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", — розповів спікер ОСУВ "Хортиця".

18 липня повідомлялося, що війська РФ намагались пробитись до міста диверсійно-розвідувальною групою, проте їх знищили. Пізніше ОТУ "Донецьк" заявляли про активізацію російських ДРГ на підступах до Покровська, а аналітичний проєкт Deep State повідомив, що деяким піхотинцям РФ вдалось потрапити до міста, де їх ліквідовували.

"Зараз зайти в місто немає особливого сенсу, хіба що аби зробити складнішою ситуацію для українських БпЛАшників, при якій вони будуть змушені трішки відійти, а не займатись знищенням росіян", - розповів Трегубов.

Теги: #покровськ #осув_хортиця #костянтинівка

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