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18:05 22.03.2024

Білецький: Вирішення проблем з авіаційною та артилерійською компонентою дозволили б утримати Авдіївку наявними силами

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Білецький: Вирішення проблем з авіаційною та артилерійською компонентою дозволили б утримати Авдіївку наявними силами

Для ефективної роботи української армії необхідне озброєння всіх рівнів, насамперед це сучасні системи ППО та артилерійські засоби, заявив командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Білецький.

Під час онлайн-включення в рамках 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Білецький висловив думку, що Авдіївку можна було б втримати наявними силами, якби можна було вирішити дві компоненти, в яких домінує РФ: авіаційну та артилерійську.

Авіаційна компонента, за словами командира, може бути вирішена за допомогою більшої кількості сучасних ППО, а артилерійська - включає в себе не лише снаряди, а й кількість стволів і нових комплексів контрбатарейної боротьби.

"Можна було утримувати Авдіївку навіть у такій ситуації, якби ми вирішили ці дві великі проблеми. І це ті дві проблеми, які не вирішені досі і продовжують бути для нас критично важливими", - сказав Білецький.

Він також зазначив, що на піку наступу на Авдіївку співвідношення росіян до бійців Третьої штурмової було 7:1, і приблизно таке ж співвідношення в інших підрозділах.

"Воювати можна, але потрібні деякі компоненти. Якщо говорити, що я як український військовий очікував би від 2024 року - вирішення двох ключових питань", - додав він.

Так, командир Третьої штурмової наголосив, що для ефективної протидії ворогові мають ухвалити закон про мобілізацію, а Заходу необхідно забезпечити українських воїнів зброєю та боєприпасами.

Говорячи про те, що найбільше наразі необхідно Україні, Білецький сказав: "Абсолютно все".

"Не існує диво-зброї. Не буває якоїсь ракети або літака, танка, які вирішать питання на фронті. Війна - це складна, комплексна дія, і зброя на війні - це завжди сукупність засобів", - сказав він.

Так, командир зазначив, що Україні потрібне для ефективної роботи армії озброєння всіх рівнів, починаючи від стрілецького до оперативних ракет.

"Насамперед, якщо виділяти - це засоби ППО - військово-повітряна складова, де ми з росіянами змагатися не можемо, а також артилерійські засоби у всій своїй широті", - додав він.

Також командир бригади заявив, що вірить, "що сил і можливостей для розгрому РФ ще достатньо, головне - ефективно їх використовувати".

21-22 березня відбувається 16-й щорічний Київський безпековий форум.

Теги: #яценюк #авдіївка #білецький #відкрий_україну #кбф

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