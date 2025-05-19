Інтерфакс-Україна
Події
11:46 19.05.2025

Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

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Третя штурмова прокоментувала конфлікт навколо 47 ОМБр: підтримуємо рішення Генштабу про розслідування

Третя штурмова бригада підтримала рішення Генерального штабу ЗСУ створити робочу групу для з’ясування обставин, про які публічно заявив командир одного з батальйонів у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», повідомила 3 ОШБр у telegram-каналі.

У підрозділі зазначили, що до завершення розслідування коментарі та публічні обговорення внутрішніх конфліктів в армії недоречні. У воєнний час це може зашкодити, і подібні дії — всупереч власній армії.

"На всій лінії фронту підрозділи Сил оборони щодня виконують складні бойові завдання. Операція на Курщині — одна з таких і важливих на території противника. Бо зокрема завдяки цим зусиллям наша країна продовжує існувати. Війна триває. Наш ворог — російські окупанти. Продовжуємо битися проти них, а не проти себе", — заявили у 3 ОШБр.

Як повідомлялося, 16 травня командир батальйону 47 ОМБр Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади через непрофесійні накази, які призводять до невиправданих людських втрат. Бригада виконує бойові завдання на Курщині.

У Генштабі відреагували на заяву Ширшина. За розпорядженням начальника Генштабу створено робочу групу для вивчення обставин, викладених у публікації командира. Буде проаналізовано доцільність наказів та розпоряджень, що надходили підрозділу з різних рівнів військового управління.

Теги: #магура #реакція #3ошбр #47_омбр

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