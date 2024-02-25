Українські воїни відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине - ОСУВ "Таврія"

Українські воїни відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине (Донецька область), заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - сказав спікер.

Він зазначив, що зараз тривають запеклі бої, і ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських сил.

Раніше в суботу ввечері DeepState повідомив, що ворог окупував Ласточкине.