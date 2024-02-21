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15:52 21.02.2024

Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

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Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

Поширена раніше інформація про те, що в Авдіївці потрапили в полон до тисячі українських військовослужбовців, є російським пропагандистським наративом, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Нас неприємно вразила, м'яко кажучи, ця публікація, тому що ми давали свій коментар із цього приводу, який був обґрунтований, і здавалося, що все логічно має стати на свої місця. Але, на жаль, не знаю, свідомо чи мимохіть автори The New York Times поширили російський пропагандистський наратив без жодних обґрунтувань. Ті джерела, на які вони посилаються, абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей і це не фактаж", - розповів Лиховій в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що певна кількість українських військовослужбовців, які брали участь в обороні Авдіївки, дійсно числяться зниклими безвісти.

"Під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції, і я вже неодноразово наголошував, що Збройні сили України не приховували цього, певна кількість військовослужбовців не вийшла на зв'язок. (...) Ці заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена. Ми говоримо: так, полонені є, але їхня кількість обчислюється в жодному випадку не сотнями. При цьому ми пам'ятаємо про кожного солдата й боротимемося за його звільнення", - наголосив речник.

"Росія продовжує свою агресію вже в інформаційному полі. Зазнавши суттєвих втрат в Авдіївській операції, вона тепер використовує не лише гарматне м'ясо, бомби й снаряди, а й просто банальні фейки, які, на жаль, поширюють деякі авторитетні світові ЗМІ", - додав він.

Раніше The New York Times написало з посиланням на власні джерела, що під час виведення українських військ з Авдіївки в полон потрапило від 850 до 1000 військовослужбовців.

Теги: #спростування #полонені #авдіївка

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