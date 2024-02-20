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17:10 20.02.2024

3 ОШБр: У ворога на авдіївському напрямку достатньо сил і засобів для просування далі, Ласточкине - основний напрямок для росіян

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3 ОШБр: У ворога на авдіївському напрямку достатньо сил і засобів для просування далі, Ласточкине - основний напрямок для росіян

У ворога на авдіївському напрямку достатньо сил і засобів для просування далі, основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине, заявив майор Збройних сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"У ворога на авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити. Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - написав Жорін у своєму телеграмі-каналі.

Він наголосив, що є чітке усвідомлення того, що в самому місті окупанти мають достатньо сил для подальшого наступу.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на авдіївському напрямку українські воїни закріпилися на нових рубежах оборони.

 

Теги: #зсу #авдіївка #3ошбр

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