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15:02 19.05.2023

Туреччина, як і раніше, не згодна на членство Швеції в НАТО - Ердоган

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Туреччина, як і раніше, не згодна на членство Швеції в НАТО - Ердоган

Туреччина все ще не готова дати "зелене світло" вступу Швеції до НАТО, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Зараз ми не готові до Швеції. Тому що країна-член НАТО повинна мати тверду позицію щодо боротьби з тероризмом", - заявив Ердоган в інтерв'ю CNN.

За його словами, шведська влада дозволяє членам осередків заборонених у Туреччині терористичних угруповань "вільно ходити Швецією, вулицями Стокгольма", і тому наразі Туреччина не може позитивно ставитися до членства країни в НАТО.

Швеція і Фінляндія 2022 року подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина як член НАТО поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, щоб Анкара ратифікувала їхній вступ до альянсу. Так, Туреччина вимагала від обох скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, обвинувачених у тероризмі, та скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Потім в Анкарі заявили, що Швеція не повністю виконала ці умови. Переговори про вступ Швеції до НАТО було заморожено.

На початку квітня Фінляндія виконала всі формальності й офіційно вступила до НАТО.

Теги: #нато #туреччина #швеція

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