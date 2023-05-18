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19:22 18.05.2023

Маляр: Ми контролюємо південно-західну частину Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 м

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Маляр: Ми контролюємо південно-західну частину Бахмута, на окремих ділянках є просування наших військ на 500 м

Противник стягнув до Бахмута більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, українські воїни відбили всі атаки противника за добу і контролюють південно-західну частину Бахмута, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими оборонцями відбиті. Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута. На околиця на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - написала вона в телеграм-каналі.

За її інформацією, у передмісті Бахмута на півдні протягом дня точилися запеклі бої. Противник переходив у наступ і намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат і не зміг виконати своїх завдань.

"На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км. Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій", - наголосила Маляр.

Теги: #міноборони #ситуація #бахмут

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