Унаслідок ракетного удару по Циркунах біля Харкова один житель загинув, іще двоє поранені - голова обладміністрації

Один житель с. Циркунів Харківського району загинув і ще двоє поранені внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по селу в четвер удень, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм.