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18:36 17.05.2023

Спецпредставник уряду Китаю під час візиту в Україну провів зустріч із Кулебою - МЗС

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16-17 травня спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну з візитом, під час якого відбулася зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як повідомляє МЗС України, сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю і на двосторонньому рівні, і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР про засади відновлення сталого і справедливого миру на основі поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.

"Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які передбачають втрату її територій або заморожування конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Також міністр наголосив на важливості участі Китаю в реалізації Формули миру президента України, Чорноморської зернової ініціативи, забезпеченні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиль.

Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог із ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

26 квітня 2023 року глава КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським з ініціативи української сторони. Після розмови стало відомо, що Китай направить спецпредставника уряду у справах Євразії з візитом в Україну та інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами з питання політичного врегулювання "української кризи".

 

Теги: #китай #кулеба #спецпредставник

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