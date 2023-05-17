Події

14:37 17.05.2023

У Бахмуті запеклі бої, ворог дещо просунувся - Маляр

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У Бахмуті запеклі бої, ворог дещо просунувся - Маляр

У Бахмуті тривають запеклі бої, ворог дещо просувається, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку зараз: звільнені останніми днями у передмісті майже 20 кв. км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування. У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається", - написала вона в телеграм-каналі.

Заступниця міністра наголосила, що "все, що у військовому розумінні можна зробити в цій ситуації, - наше командування та бійці роблять".

"Роблять професійно та на межі можливостей", - запевнила вона.

Теги: #бої #бахмут

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