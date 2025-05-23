Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

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Повітряні сили 21 травня уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в п'ятницю.

"21 травня 2025 року Повітряні Cили Збройних сил України успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області). Внаслідок удару суттєво пошкоджено споруду, де розміщувався ворог", - сказано в повідомленні в телеграм.

У Генштабі наголосили, що удар серйозно знижує здатність російської федерації планувати та проводити операції на покровському напрямку - одній з найбільш напружених ділянок фронту.