Сили оборони уразили російські командні пункти, втрати противника уточнюються – Генштаб ЗСУ

У четвер, 3 липня, Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Крім того, був уражений командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Втрати противника уточнюються", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

В Генштабі наголосили, що постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні.

"Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу. Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора", - вказується у повідомленні.