Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту управління ворога в Бєлгородській області РФ

Повітряні Сили ЗСУ 21 березня 2025 року завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області рф, офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника. У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання", - йдеться в повідомленнні Генштабу.

Також наголошують, що ураження цього пункту управління "суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях".