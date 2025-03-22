Інтерфакс-Україна

Події

18:51 22.03.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту управління ворога в Бєлгородській області РФ

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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту управління ворога в Бєлгородській області РФ

Повітряні Сили ЗСУ 21 березня 2025 року завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області рф, офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника. У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання", - йдеться в повідомленнні Генштабу.

Також наголошують, що ураження цього пункту управління "суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях".

Теги: #генштаб #командний_пункт #ураження

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