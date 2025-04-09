Сирський про статтю NYT: Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський прокоментував матеріал The New York Times про те, що план наступу у 2023 році начебто з його ініціативи був змінений і замість одного напрямку удару Сили оборони розпочали наступальні дії одразу на трьох напрямках.

"Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це взагалі не відповідає дійсності. Так, ми провели наступ південніше Бахмута. Але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповання. Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них", - сказав він в інтерв’ю LB.ua, опублікованому в середу.

За словами головкома, задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані українськими силами.

"Коли ми планували ці дії, розуміли, що наших сил недостатньо. Ми маємо дві бригади без додаткових боєприпасів. Тобто в межах того, що нам постачалося для ведення звичайних дій в звичайному режимі. Але ми розраховували на несподіванку, на те, що ми такими, не те щоб авантюристичними, але сміливими діями проб’ємо оборону противника з урахуванням того, що вона не була готова, не була така, як, наприклад, на Запоріжжі. Там всі укріплення були в звичайному полі. І от ми розраховували на те, що ми зможемо просунутися, перерізати дорогу між Бахмутом та Горлівкою", - розповів головком.

Друга дорога, як пояснив Сирський, яку планувалося перерізати з одного боку, — це дорога між Бахмутом і Дебальцевим.

" Це основна траса, якою здійснювалося логістичне забезпечення. А від неї відходила дорога на Попасну. Це ще одна дорога, яка виходила на основну магістраль. От, в принципі, це три дороги, якими здійснювалося логістичне забезпечення угруповання, яке нараховувало 20 тисяч. Якщо б нам вдалося перерізати ці шляхи, ворог був би вимушений відступати. Інакше потрапив би до пастки", - сказав головком.