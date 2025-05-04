Інтерфакс-Україна
Події
09:16 04.05.2025

Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута – Генштаб

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Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута – Генштаб

Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено! Підтверджено, що Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області", - сказано в повідомленні в Facebook.

У генштабі підкреслили, що внаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються.

Теги: #бахмут #генштаб #мотострілецька_дивізія

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