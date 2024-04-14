Окупанти намагаються прорвати оборону ЗС України на захід від Бахмута

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута, проте українські військові зривають ці плани противника, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Відвідав бойові підрозділи на Східному напрямку. Ситуація напружена. Ворог намагається просунутися вглиб позицій сил оборони, зосередившись для прориву на захід від Бахмута", - сказано в його фейсбуці.

За його словами, незважаючи на чисельну перевагу противника, українські війська ефективно зривають плани ворога, використовуючи сучасні технологічні системи, поки противник намагається отримати перевагу живою силою.

Умєров також зазначив, що нагородив військовослужбовців, які відзначилися у важких боях із переважаючим ворогом, державними нагородами та відзнаками.