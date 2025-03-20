Інтерфакс-Україна

Події

14:16 20.03.2025

У Білгородській області РФ знищено командний пункт окупантів – Генштаб

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У Білгородській області РФ знищено командний пункт окупантів – Генштаб

Командний пункт одного з підрозділів Збройних сил РФ, який використовувався для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області, знищено у Білгородський області РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Білгородської області (РФ). Внаслідок ураження командний пункт повністю знищено", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначають, що ліквідація цього командного пункту "суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою".

Теги: #окупанти #командний_пункт #знищення #білгородська

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