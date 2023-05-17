Події

13:39 17.05.2023

Одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії повідомлено про нову підозру - Офіс генпрокурора

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Одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії повідомлено про нову підозру - Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про нову підозру одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії (2019-2022 рр.) повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, посадові особи нафтопереробної компанії заволоділи сирою нафтою на загальну суму понад 2 млрд грн.

"Вони незаконно перемістили її з митних складів за допомогою мережі магістральних нафтопроводів на територію нафтопереробного заводу для переробки та отримання світлих нафтопродуктів. У подальшому реалізували їх невстановленим особам", - уточнюється в повідомленні.

У відомстві зазначають, що наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, встановлюють інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У прокуратурі нагадують, що раніше колишньому в. о. першого заступника голови правління нафтопереробної компанії було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн і лютий 2022 року - на суму понад 680 млн грн, бухгалтеру зазначеного підприємства - у пособництві умисному ухиленню від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід - СБУ.

 

Теги: #прокуратура #нпк #підозра

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