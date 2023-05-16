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23:14 16.05.2023

Нардепи пропонують визначати суму доплати військовим залежно від розміру мінімальної зарплати

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Нардепи пропонують визначати суму доплати військовим залежно від розміру мінімальної зарплати

 

Члени депутатської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, Михайло Цимбалюк та Михайло Волинець пропонують Верховній Раді визначати умови виплати додаткової винагороди військовослужбовцям залежно від розміру мінімальної заробітної плати.

Відповідний законопроект №9300 зареєстрований у парламенті 15 травня.

Ініціатори документа зазначають, що таке визначення розміру додаткової винагороди плати сприятиме його збільшенню у разі зростання розміру мінімальної зарплати.

Згідно із законопроектом, на період дії військового стану пропонується передбачити доплату у розмірі не менше 16 мінімальних зарплат (нині це становило б 107 тис. 200 грн) тим військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, зокрема, під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно, в районах ведення військових (бойових) дій щодо виявлення повітряних цілей противника, з вогневої поразки противника у складі підрозділу ракетних військ та артилерії , за виведенням повітряних суден з-під удару супротивника з виконанням зльоту.

Не менш як дев'ять мінімальних зарплат (нині це становило б 60 тис. 300 грн) – для тих військових, які виконують завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угрупування військ включно, що здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що веде дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно (з розрахунку на місяць пропорційно до часу участі у таких діях та заходах).

Водночас нардепи пропонують передбачити доплату у розмірі не менше ніж п'ять мінімальних зарплат (нині становило б 33 тис. 500 грн) військовослужбовцям, які виконують завдання згідно з наказами у складі діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави, резерву головнокомандувача Збройних сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил), а також виконують завдання щодо протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, для військовослужбовців, які в установленому порядку відправлені до складу військових адміністрацій у районах ведення бойових дій для виконання завдань на користь оборони держави та її безпеки з залишенням на військовій службі, пропонується передбачити виплату додаткової винагороди у розмірі не менше ніж п'ять мінімальних зарплат.

Парламентарі також вважають за необхідне, що виплата додаткової винагороди тривала протягом трьох місяців після завершення всіх викладених вище підстав.

Теги: #рада #україна #військові #доплати

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