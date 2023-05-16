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21:18 16.05.2023

Кабмін розподілив 14,6 млн грн освітньої субвенції на погашення заборгованості із зарплати вчителів за 2022 рік

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Кабмін розподілив 14,6 млн грн освітньої субвенції на погашення заборгованості із зарплати вчителів за 2022 рік

Кабінет міністрів розподілив 14,6 млн грн резерву освітньої субвенції на погашення заборгованості з оплати праці вчителів за 2022 рік.

"На засіданні Кабінету міністрів України з метою погашення кредиторської заборгованості з оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників, що утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей, ухвалено розпорядження "Про розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що рішенням передбачено здійснити розподіл резерву освітньої субвенції між місцевими бюджетами обсягом 14,58 млн грн, що дасть змогу погасити кредиторську заборгованість з оплати праці.

 

 

Теги: #зарплата #кабмін #заборгованість #вчителі

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