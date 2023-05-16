Окупанти обстріляли три райони Харківщини за добу, два мирних жителі загинули, один поранений

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів і з використанням авіації населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних - чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення і був госпіталізований", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в понеділок увечері масованого ворожого обстрілу зазнав Вовчанськ. Унаслідок цього пошкоджено щонайменше 3 житлових будинки, господарські будівлі, будівлю місцевої лікарні, кілька снарядів влучили у відкриту місцевість. У с. Тищенківка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарські будівлі, сталися пожежі.