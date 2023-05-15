На Херсонщині знищено чотири російські безпілотники

Сили протиповітряної оборони в понеділок знищили в Херсонській області чотири російських безпілотних літальних апарати, повідомляє Повітряне командування "Південь".

"15 травня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири російських безпілотних літальних апарати: 1 розвідувальний БПЛА "Орлан-10", 1 розвідувальний безпілотник "Суперкам", 2 ударних БПЛА типу "Ланцет", - інформує ПК "Південь" у фейсбуці.