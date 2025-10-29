Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Фото: тг-канали

В ніч на середу ударні безпілотники СБУ вразили "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС в тимчасово окупованому Криму, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ цієї ночі провели вдале полювання на російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн", - розказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що цей ЗРК є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога.

"Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону рф на кримському напрямку", - зазначило джерело.

Окрім цього, за словами співрозмовника агентства, безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне.

"На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму. Зафіксовано також приліт безпілотника по нафтобазі "Комсомольська", - уточнило джерело.

"СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі", — резюмував співрозмовник.