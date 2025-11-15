Українські дрони знищили 4 пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф" і два радари у Новоросійську - джерела

Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ знищили у Новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари, повідомило агентству джерело в СБУ.

Супутникові знімки підтвердили, що у п’ятницю далекобійні дрони успішно знищили чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" – на території "військової частини кубанського червонопрапорного полку".

Знищено також два важливих радари — раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board") та радар цілевказання 92Н6 ("Grave Stone"). Є також висока ймовірність, що внаслідок атаки зазнали пошкоджень й інші ЗРК С-400 "Тріумф", які розміщувалися на території військової частини.

Операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).