Рівень водопілля в річці Дніпро у Києві збільшився на 8 см, без підтоплень і негативних наслідків

Рівень води в річці Дніпро в Києві станом на 15 травня 2023 року підвищився на 8 см порівняно з 14 травня, без підтоплень і негативних наслідків, повідомило ПАТ "Укргідроенерго" в понеділок.

"Рівень води річки Дніпро в Києві становить 9262 см. Порівняно з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 8 см. Негативних наслідків цей підйом не несе, загроз для Києва немає. Аварійних підтоплень у місті не зафіксовано", – констатували в компанії.

Водночас утримується затоплення заплави шаром близько 15-20 см.

"Також утримується затоплення заплавних територій, понижених ділянок у населених пунктах Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", – доповнили у ПАТ.

Наразі гідроелектростанції України продовжують пропуск повені через свої гідроагрегати.

"ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго", окрім врегулювання ситуації з рівнями води, виконують покладені на них функції, забезпечуючи балансувальним та аварійним резервами енергетичну систему України", – наголосили в компанії.