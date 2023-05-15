15 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 446 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 446 RUSSIAN AGRESSION

15 травня відзначають Міжнародний день сімей, Міжнародний день клімату, Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті, Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН, День солом'яного бриля.

Ще сьогодні Всесвітній тиждень обізнаності про сіль, День поширення інформації про судинні родимки, День обізнаності про гіперемезис вагітних, Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз.

15 травня 2022 року український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" переміг у конкурсі Євробачення, отримавши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів. Одразу після виступу Kalush Orchestra фронтмен Олег Псюк звернувся в прямому ефірі до мільйонів глядачів, які дивилися конкурс: "Я прошу вас усіх. Допоможіть Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!".

Православна церква вшановує пам'ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба.

Міжнародний день сім'ї

Міжнародний день сім'ї, що відзначається щорічно 15 травня, проголошений резолюцією Генасамблеї ООН 30 років тому, в 1993 році.

Ідея заснування цього свята виникла ще в 1989 році, коли для привернення уваги громадськості різних країн на проблеми сім'ї, Генасамблея ООН проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї, а 1993 року ухвалила резолюцію про заснування свята.

Цей день - чудова нагода приділити особливу увагу своїм близьким, провести час разом.

Міжнародний день клімату

15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Заснування цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті

Заснований на першій міжнародній зустрічі відмовників від військової служби в Копенгагені 1981 року. А 15 травня 1997 року німецький федеральний парламент, Бундестаг, видав резолюцію про реабілітацію тих, кого переслідувало нацистське військове правосуддя за відмову від служби за особистими переконаннями і за дезертирство з цих же причин.

Ще цього дня:

1905 - Засновано Лас-Вегас;

1930 - Американка Елен Черч стала першою у світі стюардесою;

1940 - У США в продажу з'явилися нейлонові панчохи;

1948 - Початок арабсько-ізраїльської війни;

1955 - У Відні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції уклали Державний договір про відновлення незалежної та демократичної Австрії;

1976 - Авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, унаслідок якої загинули 52 людини - усі пасажири та члени екіпажу;

2004 - 30-річна українська співачка Руслана здобула перемогу на конкурсі "Євробачення";

2010 - 16-річна австралійка Джессіка Вотсон стала наймолодшою яхтсменкою, яка здійснила одиночне навколосвітнє плавання.

Церковне свято

Афанасій Великий, єпископ Олександрійський народився близько 297 року в єгипетській Олександрії в християнській родині.

Коли йому виповнився 21 рік, був посвячений у сан диякона. Після смерті святителя Олександра диякон Афанасій був обраний його наступником - Первосвятителем Олександрійської Церкви. 8 липня 326 року його висвятили на єпископа Олександрійського.

За намовлянням аріан його кілька разів виганяли з міста. Після смерті імператора Юліана Відступника Первосвятитель керував Олександрійською Церквою ще сім років, аж до своєї смерті 2 травня 373 року.

Після себе залишив чимало творів - "Історія аріан для ченців", "Чотири слова проти аріан", "Книга про Трійцю і про Духа Святого". Йому належить також життєпис преподобного Антонія Великого.

Іменини: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Роман.