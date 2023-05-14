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19:08 14.05.2023

Польська залізнична компанія SKPL з 1 червня запустить додаткові рейси в Україну - з Варшави до Рави-Руської

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Польська залізнична компанія SKPL з 1 червня запустить додаткові рейси в Україну - з Варшави до Рави-Руської

Польська залізнична компанія SKPL з 1 червня запустить додаткові рейси в Україну, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованої території.

"Із 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської (Львівська обл.). Ці рейси стануть ще одним шляхом повернення українців із польської столиці додому. Також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляється, щодня в обох напрямках курсуватиме поїзд, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу "Варшава-Східня" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна - о 16:00. Прибуття до Рави-Руської - о 20:15 (за київським часом).

Як зазначає Мінреінтерграції, "з Варшави поїзд прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці".

 

 

 

Теги: #польща #залізничне_сполучення

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