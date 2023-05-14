У Херсонській області окупанти забирають катери у місцевих

Російські військові відібрали катери у місцевих жителів на тимчасово окупованій частині Херсонської області, повідомляє речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Днями росіяни провели катери "офіційно" і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ", - повідомив Назаров у телеграм-каналі.

Згідно з його даними, близько 100 човнів було відібрано у місцевого населення за вказівкою колаборанта сальдо. Таким чином, за словами спікера, зрадник хоче прислужитися російським військовим, щоб перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах.