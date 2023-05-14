Події

02:37 14.05.2023

Мінкультури подякував гурту Tvorchi за гідне представлення України на міжнародній сцені

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Мінкультури подякував гурту Tvorchi за гідне представлення України на міжнародній сцені

Міністерство культури та інформаційної політики подякувало групі Tvorchi за гідне представлення України на міжнародній сцені.

"Дякуємо виконавцям за гідне представлення України на міжнародній сцені! Ми пишаємося вами", - йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Також в українському відомстві привітали переможницю "Євробачення-2023", співачку Loreen (Швеція).

Як повідомлялося, представниця Швеції виконавиця Loreen перемогла в "Євробачення-2023" у Ліверпулі (Великобританія), український гурт Tvorchi посів 6 місце.

 

Теги: #україна #мінкультури #вдячність #tvorchi

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