Події

22:54 13.05.2023

До складу нацжурі "Євробачення-2023" увійшли співаки Фоззі, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та піаніст Євген Хмара

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До складу нацжурі "Євробачення-2023" увійшли співаки Фоззі, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та піаніст Євген Хмара

До складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" увійшли співаки Фоззі, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та піаніст Євген Хмара.

"Вперше в історії проведення пісенного конкурсу "Євробачення" Громадське мовлення надало українцям можливість обрати склад національного журі через голосування у мобільному додатку "Дія". Українці обрали п'ятірку журі з десяти кандидатів, яка голосує за найкращих виконавців у фіналі "Євробачення-2023", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Зокрема, до складу національного журі увійшли: Олександр "Фоззі" Сидоренко (співак, учасник гурту ТНМК), Світлана Тарабарова (співачка, композитор та автор пісень), Тоня Матвієнко (заслужена артистка України), Олег Собчук (фронтмен та засновник гурту "СКАЙ" ") та Євген Хмара (композитор і піаніст).

Зазначається, що головою національного журі став Олександр "Фоззі" Сидоренко, оскільки отримав найбільшу підтримку під час опитування (21,81%).

У "Суспильному" розповіли, що оголошувати бали національного журі у прямому ефірі шоу буде співачка Злата Огневич.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею "Heart Of Steel" переміг у національному відборі. Вона представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" пройде у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу у 2023 році - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображені серця у національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Теги: #склад #україна #євробачення #нацжюрі

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